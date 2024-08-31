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Giriş Tarihi: 31.08.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 21:52

BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101'de!

A101 aktüel kataloğu yayında. 5 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacak fırsatlar mağazalarda yerini alıyor. LCD televizyonlardan, kablosuz süpürgeye, küçük ev aletlerinden, saç şekillendiricilere, elektrikli bisikletten, kablosuz kulaklığa ve çeyiz ürünlerine bir çok fırsat bu katalogla perşembe günü raflarda yerini alacak. Binlerce indirim sever alışverişlerini yapmak için zincir marketlere uğruyor. İndirimli ürünler kaçırılmaz fırsatlarla bu hafta A101 marketlerde. İşte A101 aktüel katalog ve indirimli ürünler fiyat listesi

BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101’de!

A101 aktüel ürünleri bu hafta fırsatlar ve indirimlerle mağazalardaki yerini alacak. Birbirinden farklı çeyiz ürünleri, elektronikler, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri marketlerde indirime giriyor. Alışveriş severler ürünleri araştırmaya başladı. İşte A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi

BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101’de!

A101 AKTÜEL 5 EYLÜL KATALOG

  • JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 15.999 TL

  • Philips 55' 4K UHD Smart Tv 22.999 TL

  • Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL

  • Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.299 TL

  • OMIX X600 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Lenovo K30 Bluetooth Speaker 379 TL

  • Piranha Bluetooth Hoparlör 279 TL

  • Philips Bluetooth Kulaklık 999 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101’de!

  • English Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü 479 TL

  • English Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 399 TL

  • English Home DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL

  • English Home TKM 5010 Çıkarılabilir Plaklı Tost Makinesi 1.399 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL

  • Homend Streamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

  • Hometech Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 279 TL

  • Kiwi Beyaz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 1.999 TL

  • Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101’de!

  • Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL

  • 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 649 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 249 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 5 Eylül Perşembe | Elektrikli bisiklet, çeyiz ürünleri ve küçük ev aletleri A101’de!

  • Taç Bella Döküm Tava 399 TL

  • Manuel Doğrayıcı 249 TL

  • Pompalı Termos 299 TL

  • Emaye Sosluk Tava 159 TL

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