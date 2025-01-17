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Haberler Yaşam DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 13:14

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...

BİM aktüel 21-24 Ocak tarihleri arasında cazip ürünlerle alışverişi bütçe dostu haline getiriyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında düdüklü tencere dikkat çekerken, ev tekstili, mutfak gereçleri, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde de cazip fiyatlar göz dolduruyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı, sıvı sabun, parfüm, bıçak seti, dikey şarjlı süpürge, diş duşu, polar gömlek, pijama takımı, nevresim seti, karnıyarık tenceresi, pasta tabağı, metal kutu, ütü masası kılıfı, süzgeç gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...

İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler 21-24 Ocak BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesini inceliyo21 Ocak'tan itibaren BİM mağazalarında ev tekstili, mutfak gereçleri, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte, BİM indirimli ürünleri...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...

21 Ocak'tan itibaren geçerli olan BİM haftalık aktüel kataloğu

  • Kağıt Havlu 129,00 TL
  • Aynalı Kutulu Fırça Seti 135,00 TL
  • Maskara 99,00 TL
  • Ten Görünümlü Külotlu Çorap 189,00 TL
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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...
  • Pilavlık pirinç 158,00 TL
  • Siyah zeytin 134,50 TL
  • Bulgur 50,00 TL
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...

22 OCAK ÇARŞAMBA BİM İNDİRİMLERİ

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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...

  • Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

  • Buzdolabı 11.990 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

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