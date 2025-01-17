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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
13:14
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 21-24 Ocak: düdüklü tencere, bıçak, gömlek, süpürge, karnıyarık tenceresi, süzgeç...
BİM aktüel 21-24 Ocak tarihleri arasında cazip ürünlerle alışverişi bütçe dostu haline getiriyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında düdüklü tencere dikkat çekerken, ev tekstili, mutfak gereçleri, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde de cazip fiyatlar göz dolduruyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı, sıvı sabun, parfüm, bıçak seti, dikey şarjlı süpürge, diş duşu, polar gömlek, pijama takımı, nevresim seti, karnıyarık tenceresi, pasta tabağı, metal kutu, ütü masası kılıfı, süzgeç gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 21-24 Ocak kataloğu...