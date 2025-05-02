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YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
10:37
YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...
BİM aktüel 6-9 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. Sucuk, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, süt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra mini buzdolabı, şarjlı diş fırçası, saç kurutma makinesi, kablosuz mop, saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, düdüklü tencere, tava çeşitleri, saklama kapları, borcamlar gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 6-9 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.