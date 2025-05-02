YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

6-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu haftanın indirim kampanyasında elektronik aletlerden mutfak malzemelerine, ev dekorasyon ürünlerinden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride fırsat ürünleri yer alıyor. Haftalık kampanya kapsamında salı ve cuma günleri mağaza raflarında büyük indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 6-9 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyatları.