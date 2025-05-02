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Haberler Yaşam YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:37

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

BİM aktüel 6-9 Mayıs tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına şaşırtan fırsatlar sunuyor. Sucuk, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, süt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra mini buzdolabı, şarjlı diş fırçası, saç kurutma makinesi, kablosuz mop, saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, düdüklü tencere, tava çeşitleri, saklama kapları, borcamlar gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 6-9 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

6-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu haftanın indirim kampanyasında elektronik aletlerden mutfak malzemelerine, ev dekorasyon ürünlerinden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride fırsat ürünleri yer alıyor. Haftalık kampanya kapsamında salı ve cuma günleri mağaza raflarında büyük indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 6-9 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyatları.

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Pirinç 5 kg 240,00 TL

Un 5 kg 81,00 TL

Kırmızı mercimek 2,5 kg 97,50 TL

Nohut 2,5 kg 125,00 TL

Bulgur çeşitleri 2,5 kg 54,75 TL

Siyah zeytin 1 kg 249,00 TL

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YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Süt 1 lt 26,75 TL

Kangal sucuk 500 gr 209,00 TL

Tost peyniri 2 kg 349,00 TL

Yoğurt 3 kg 119,00 TL

Ayran 2 lt 49,50 TL

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

BİM 6 MAYIS SALI BROŞÜRÜ

Gazlı İçeçek 75,00 TL

Zarlı kaju 199,00 TL

Karpuz çilek aromalı soğuk çay 2,5 L 39,50 TL

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel kataloğu 6-9 Mayıs: Saç düzleştirici, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, düdüklü tencere...

BİM 7 MAYIS ÇARŞAMBA BROŞÜRÜ

Deposuz su arıtma cihazı 5,250 TL

Çift kapılı bozdolabı 11,990,00 TL

Tam otomatik kahve makinesi 17.990,00 TL