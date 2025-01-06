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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:34
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...
BİM aktüel 7 - 10 Ocak tarihleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın favori ürünlerinden biri beyaz eşya seti, olurken pek çok farklı kategoride cazip indirimler alışverişseverleri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, valiz çeşitleri, örgü makinesi, yumak çeşitleri, ısıtcı, elektrikli süpürge, set üstü ocak, tavan boyası, iç cephe boyası, blender seti, güveç tencere, metal tepsi, meyve bıçağı, yağlık gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 7-10 Ocak aktüel ürünler kataloğu...