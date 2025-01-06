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Haberler Yaşam DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:34

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

BİM aktüel 7 - 10 Ocak tarihleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın favori ürünlerinden biri beyaz eşya seti, olurken pek çok farklı kategoride cazip indirimler alışverişseverleri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, valiz çeşitleri, örgü makinesi, yumak çeşitleri, ısıtcı, elektrikli süpürge, set üstü ocak, tavan boyası, iç cephe boyası, blender seti, güveç tencere, metal tepsi, meyve bıçağı, yağlık gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 7-10 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fırsatlar sunan7 - 10 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Alışverişseverler için cazip fiyatlarla ürünler, bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak. İşte, BİM indirimli ürünleri...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

7 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN BİM HAFTALIK AKTÜEL KATALOĞU

Siyah zeytin 197,50 TL

Bezelye Konservesi 19,75 TL

Garnitür 27,00 TL

Domates Salçası 75,00 TL

Pilavlık Pirinç 209,00 TL

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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

Filtre Kahve Çeşitleri 129,00 TL

Fındık Kreması 119,00 TL

Meyve Suyu Çeşitleri 39,50 TL

Portakal aromalı gazlı içecek 37,50 TL

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

Yoğurt 82,50 TL

Piliç Bonfile 149,90 TL

Yarım yağlı süt 6,90 TL

Tam Yağlı Taze Peynir 67,50 TL

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

BİM AKTÜEL 8 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Nofrost Buzdolabı 16.990 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL

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