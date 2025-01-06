DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 7 - 10 Ocak: Valiz, örgü makinesi, ısıtıcı, tavan boyası, güveç, tepsi, bıçak...

Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fırsatlar sunan7 - 10 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Alışverişseverler için cazip fiyatlarla ürünler, bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak. İşte, BİM indirimli ürünleri...