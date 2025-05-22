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Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:57

BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, Final Four aşamasında dev bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmayı kazanan taraf, EuroLeague finaline yükselme hakkı elde edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de şampiyon bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa dışına taşınan Final Four organizasyonunda yarı final eşleşmeleri Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos ile Monaco arasında gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

THY EuroLeague Final-Four heyecanı 23 Mayıs Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlıyor. Etihad Arena'da düzenlenecek organizasyonun ilk yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL FOUR TAKVİMİ BELLİ OLDU

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de yer aldığı Final Four heyecanı, 2025 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanacak. Turnuvanın bu yılki adresi, başkent Abu Dhabi'de bulunan 18 bin seyirci kapasiteli Etihad Arena olacak. Dev organizasyonun yarı final karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma günü oynanırken, final ve üçüncülük mücadeleleri ise 25 Mayıs Pazar günü sahne alacak.

BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-24 sezonunun kazananı Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe ise o sezonu dördüncü sırada bitirmişti. Bir önceki yılın Final Four'unda Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos yer almıştı. Bu yıl dörtlü finalde boy göstermeyen ekip ise geçtiğimiz sezonun katılımcılarından Real Madrid oldu.