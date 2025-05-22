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BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
12:57
BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, Final Four aşamasında dev bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmayı kazanan taraf, EuroLeague finaline yükselme hakkı elde edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?