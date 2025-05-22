BASKETBOLDA DEV MAÇ! EuroLeague Final-Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de şampiyon bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa dışına taşınan Final Four organizasyonunda yarı final eşleşmeleri Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos ile Monaco arasında gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...