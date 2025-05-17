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Haberler Yaşam DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:19

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik derbinin tarih ve saat bilgisi gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu mücadele için geri sayım başladı! Sezonun ilk yarısında, 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 95-81 kazanmıştı. İki ezeli rakibi yeniden karşı karşıya getirecek bu önemli maçın biletleri 12 Mayıs itibarıyla satışa çıktı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte tüm detaylar...

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanı 17 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak. Mücadele, saat 18:00'de başlayacak.

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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanı beIN Sports 5 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

Saha içi A-D-G sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺2600 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2200 yemek dahil
Localar: ₺900
346 (Açık Loca): ₺2250 yemek dahil
Kategori 1: ₺600
Kategori 2: ₺500
Kategori 3: ₺350
Kategori 4: ₺250
Kategori 5: ₺175
Kategori 6: ₺150
Kat 7: ₺130
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok): ₺130
Öğrenci tribünü (üst kat): ₺65

Alt kat pota arkası 119 numaralı blok öğrenci biletleri, sadece maçtan bir gün önce ve maç günü salon bilet gişesinden satılacaktır. Salon bilet gişesi açılış saati 10.00'dır.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 81-95 kazandı.

Fenerbahçe Beko rakibini bu sezon 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Kupası yarı final müsabakasında 89-74 ile geçti.