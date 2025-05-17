DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu mücadele için geri sayım başladı! Sezonun ilk yarısında, 19 Ocak Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 95-81 kazanmıştı. İki ezeli rakibi yeniden karşı karşıya getirecek bu önemli maçın biletleri 12 Mayıs itibarıyla satışa çıktı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte tüm detaylar...