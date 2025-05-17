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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:19
DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik derbinin tarih ve saat bilgisi gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...