Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri ekranlara geldi. İzleyiciler, en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, 18 Şubat Salı akşamının reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…