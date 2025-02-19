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Haberler Yaşam Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:59

Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Şubat 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, sevilen dizilerin ve yarışma programlarının tekrar bölümleriyle hareketlendi. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star" izleyicilerle yeniden buluştu. Televizyon tutkunları, bu güçlü yapımlar arasındaki reyting yarışının kazananını merak etti. Peki, 18 Şubat 2025 reyting sonuçlarında zirveye hangi yapım çıktı? İşte TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamaları…

Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri ekranlara geldi. İzleyiciler, en çok hangi yapımın izlendiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, 18 Şubat Salı akşamının reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…

Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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