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Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:59
Dün en çok hangi yapımlar izlendi? 18 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
18 Şubat 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, sevilen dizilerin ve yarışma programlarının tekrar bölümleriyle hareketlendi. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star" izleyicilerle yeniden buluştu. Televizyon tutkunları, bu güçlü yapımlar arasındaki reyting yarışının kazananını merak etti. Peki, 18 Şubat 2025 reyting sonuçlarında zirveye hangi yapım çıktı? İşte TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamaları…