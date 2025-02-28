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Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
08:04
Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
27 Şubat 2025 tarihi, televizyon dünyasında reyting savaşlarının heyecanla takip edildiği bir gündü. Dün akşam, izleyiciler ekran başında oldukça yoğun bir yayın akışıyla karşılaştı. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Her bir yapım, izleyiciyi etkilemek ve reyting sıralamasında üst sıralarda yer almak için yarıştı. Peki, dün akşamın reytinglerinde hangi yapım zirveye çıktı? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?