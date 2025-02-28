Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlandı. İzleyiciler, en çok tercih edilen yapımların reyting sıralamalarını öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 27 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, detaylar...