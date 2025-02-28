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Haberler Yaşam Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:04

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

27 Şubat 2025 tarihi, televizyon dünyasında reyting savaşlarının heyecanla takip edildiği bir gündü. Dün akşam, izleyiciler ekran başında oldukça yoğun bir yayın akışıyla karşılaştı. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Her bir yapım, izleyiciyi etkilemek ve reyting sıralamasında üst sıralarda yer almak için yarıştı. Peki, dün akşamın reytinglerinde hangi yapım zirveye çıktı? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlandı. İzleyiciler, en çok tercih edilen yapımların reyting sıralamalarını öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 27 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, detaylar...

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10:30'da açıklanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10:30'da açıklanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10:30'da açıklanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? 27 Şubat Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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