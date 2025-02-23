Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:20

Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları

22 Şubat 2025 tarihinin reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Can Borcu ve Piyasa gibi sevilen yapımların ekrana geldiği gecede, AB ve Total reyting sıralamasında zirvenin sahibi merak ediliyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları

22 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar arasındaki reyting yarışı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Can Borcu ve Piyasa gibi iddialı programların yer aldığı gecede, AB ve Total reyting sıralamasında hangi yapım öne çıktı? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları

22 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

22 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
SON DAKİKA