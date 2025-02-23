Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları

22 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar arasındaki reyting yarışı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Can Borcu ve Piyasa gibi iddialı programların yer aldığı gecede, AB ve Total reyting sıralamasında hangi yapım öne çıktı? İşte reyting sonuçları...