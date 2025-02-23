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Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
10:20
Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Şubat AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları
22 Şubat 2025 tarihinin reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Can Borcu ve Piyasa gibi sevilen yapımların ekrana geldiği gecede, AB ve Total reyting sıralamasında zirvenin sahibi merak ediliyor. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...