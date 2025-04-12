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Haberler Yaşam Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:28

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında mücadele eden Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit 2. mücadeleye çıkıyor. İlk maçı evinde 3-2 set skoruyla kazanan sarı kırmızılılar bu kez sarı lacivertlilere konuk oluyor. Peki; Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı canlı izle ekranı:

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sarı lacivertliler bu maçta galip gelirse seride eşitlik sağlayacak ve mücadele 3. maça uzayacak. Voleybolseverler maçın canlı yayınını araştırıyor. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 13.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Heyecanlı mücadele TRT Spor ekranlarından takip ediliyor. İşte, canlı yayın linki:

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Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE MEDİCANA - GALATASARAY DAİKİN MAÇI CANLI İZLE

Fenerabahçe-Galatasaray voleybol maçı canlı yayınına aşağıdaki TRT Spor canlı izle linkinden ulaşabilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI DYNAVİT VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

1-4 etabının bir diğer karşılaşması da Vakıfbank ve Eczacıbaşı arasında oynanacak. Heyecanlı mücadele bugün saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?