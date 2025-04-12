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Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı canlı izle! Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
13:28
Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında mücadele eden Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit 2. mücadeleye çıkıyor. İlk maçı evinde 3-2 set skoruyla kazanan sarı kırmızılılar bu kez sarı lacivertlilere konuk oluyor. Peki; Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı canlı izle ekranı: