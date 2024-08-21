Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
14:35
FIRSAT! BİM AKTÜEL KATALOG 23 Ağustos 2024: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM, 23 Ağustos tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftanın yeni BİM aktüel kataloğu ile Cuma günü birbirinden farklı onlarca ürünü cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel 23 Ağustos 2024 kataloğu fiyat listesi...