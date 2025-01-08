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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
14:39
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmedi ve kupadaki bu seriyi de devam ettirmeyi amaçlıyor. Başakşehir ise, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek bu heyecan dolu maç, ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte ATV canlı yayın ekranı ile Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle ekranı...