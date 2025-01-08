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Haberler Yaşam GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:39

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmedi ve kupadaki bu seriyi de devam ettirmeyi amaçlıyor. Başakşehir ise, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek bu heyecan dolu maç, ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. İşte ATV canlı yayın ekranı ile Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle ekranı...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Futbolseverler, Galatasaray - Başakşehir maçını canlı olarak izlemek için arayışa geçti. Bu heyecanlı mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle…

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Başakşehir maçı, 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak

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GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir mücadelesi, ATV'den canlı ve şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem, Sallai, Barış Alper, Yunus, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: ATV canlı maç ekranı ile ZTK Galatasaray-Başakşehir maçı şifresiz izle

GALATASARAY-BAŞAHŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Rams Başakşehir maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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