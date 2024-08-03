Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

Süper Kupa finalinde bu akşam iki dev karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son kazananı Beşiktaş Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle sahada kozlarını paylaşacak. Taraftarlar Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı canlı izle araştırmasına başladı. İşte maçın detayları