Giriş Tarihi: 03.08.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
20:45
Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!
Süper Kupa maçı bu akşam ATV ekranlarında sahibini buluyor. Süper Kupa canlı izle araştırmaları başladı. Atatürk Olimpiyat Statı'nda oynanacak maç için futbol severler nefeslerini tutu.Galatasaray ve Beşiktaş kupayı evlerine götürmek için bu akşam mücadele edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta geçen sezon Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş karşılaşacak. Peki, Süper Kupa hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı ATV ile canlı izle