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Giriş Tarihi: 03.08.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:45

Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

Süper Kupa maçı bu akşam ATV ekranlarında sahibini buluyor. Süper Kupa canlı izle araştırmaları başladı. Atatürk Olimpiyat Statı'nda oynanacak maç için futbol severler nefeslerini tutu.Galatasaray ve Beşiktaş kupayı evlerine götürmek için bu akşam mücadele edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta geçen sezon Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş karşılaşacak. Peki, Süper Kupa hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı ATV ile canlı izle

Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

Süper Kupa finalinde bu akşam iki dev karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son kazananı Beşiktaş Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle sahada kozlarını paylaşacak. Taraftarlar Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı canlı izle araştırmasına başladı. İşte maçın detayları

Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SUPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te gerçekleşecek.

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Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ SUPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu büyük mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Galatasaray – Beşiktaş SÜPER KUPA MAÇI CANLI YAYIN | Süper Kupa finali GS-BJK maçı ATV ekranıyla canlı izle burada!

SÜPER KUPA MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

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