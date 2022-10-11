Haberler Yaşam Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM GÜNÜ! Tekneden mama sandalyesine: İşte 13 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu

Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:49

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM GÜNÜ! Tekneden mama sandalyesine: İşte 13 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor. Perşembe günlerinin fırsatları bir bir duyuruldu. Tekneden elektrikli süpürgeye ve mama sandalyesine kadar pek çok çeşit üründe dev fırsatlar bu hafta 13 Ekim'de mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Bu noktada ise "Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Kataloğun en dikkat çekici ürünü ise 27 bin 999 TL'den satışa çıkan 4,25 metre uzunluğundaki tekne oldu. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar.