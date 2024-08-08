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Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 06:03

Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

Milli boksörümüz Hatice Akbaş 54 kiloda madalyayı garantiledi. Yarı finalin ardından finale adını yazdıran sporcumuz finalde Çinli Yuan Chang ile karşılaşacak. Roland-Garros'ta oynanacak altın madalya maçı için heyecan dorukta. Sporseverler Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Hatice Akbaş final boks maçı canlı izle ekranı...

Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

Hatice Akbaş'ın final maçı için heyecan dorukta. Altına adım adım yaklaşan milli boksörümüz için nefesler tutuldu. Olimpiyat madalyasını almak için puan almaya çalışacak sporcumuz hazırlıklarını tamamladı. Boks 54 kiloda Güney Koreli rakibi Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükselen Akbaş gündemde. Peki; Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

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Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

HATİCE AKBAŞ FİNAL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatice Akbaş final maçı TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarında bekleniyor.

Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

1 Ocak 2002 Malatya doğumlu olan Hatice Akbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir sporcusudur.

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan'da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

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