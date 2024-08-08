Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
06:03
Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi
Milli boksörümüz Hatice Akbaş 54 kiloda madalyayı garantiledi. Yarı finalin ardından finale adını yazdıran sporcumuz finalde Çinli Yuan Chang ile karşılaşacak. Roland-Garros'ta oynanacak altın madalya maçı için heyecan dorukta. Sporseverler Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Hatice Akbaş final boks maçı canlı izle ekranı...