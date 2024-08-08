Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatice Akbaş boks finali saati ve canlı yayın bilgisi

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

1 Ocak 2002 Malatya doğumlu olan Hatice Akbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir sporcusudur.

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.