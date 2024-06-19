Haberler
Yaşam
Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
08:06
Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Avurpa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubu ikinci turunda. İlk maçlarda kaybeden Hırvatistan ve Arnavutluk karşılaşıyor. Almanya'da düzenlenen şampiyona birçok şehir ve stadda gerçekleşiyor. Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle araştırmaları başladı. Süper Lig'den isimlerin yer aldığı kadrolar takip edilmeye başladı. Peki; Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...