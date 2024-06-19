Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Milli maçların yanı sıra şampiyonadaki diğer maçlar da takip ediliyor. Bugün A ve B grubunun 2. maçları oynanmaya başlıyor. İlk maçlarında kaybeden iki takımdan kazanan puan durumunda kendini göstermeye başlayacak. Peki; Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...