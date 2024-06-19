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Haberler Yaşam Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:06

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Avurpa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubu ikinci turunda. İlk maçlarda kaybeden Hırvatistan ve Arnavutluk karşılaşıyor. Almanya'da düzenlenen şampiyona birçok şehir ve stadda gerçekleşiyor. Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle araştırmaları başladı. Süper Lig'den isimlerin yer aldığı kadrolar takip edilmeye başladı. Peki; Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Milli maçların yanı sıra şampiyonadaki diğer maçlar da takip ediliyor. Bugün A ve B grubunun 2. maçları oynanmaya başlıyor. İlk maçlarında kaybeden iki takımdan kazanan puan durumunda kendini göstermeye başlayacak. Peki; Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

HIRVATİSTAN ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

B grubunda kaybeden iki takım karşılaşıyor. Hırvatistan Arnavutluk maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

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Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

HIRVATİSTAN ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

B grubundaki Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

HIRVATİSTAN ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Hırvatistan Arnavutluk maçı canlı izle! EURO 2024 B grubu Hırvatistan Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Sucic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Bajrami, Ramadani, Laçi, Manaj, Asani

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