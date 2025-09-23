Haberler
Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:23
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Levante ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 5 maçta da galip gelen, Real Madrid ekibi, 6. maçında da galip gelmek istiyor. Sporseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın detayları belli olurken, bir yandan da gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte, detaylar...