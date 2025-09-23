Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:23

evante - Real Madrid maçı, Valencia'daki Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak. Espanyol maçında sadece 29 dakika forma giyen Arda Güler'in ise kadroda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi?

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante - Real Madrid maçı, 23 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia'daki Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve S Sport üzerinden yayınlanacak.

ARDA İLK 11'DE Mİ?

Xabi Alonso, Real Madrid'in Levante ile oynayacağı maçta Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak. Sakatlanan üç savunmacı Valencia'ya götürülmedi.

Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga geçen hafta sonu uzun zamandır beklenen dönüşlerini yaptılar. Endrick de takıma geri döndü.

Dean Huijsen'in cezasının ardından Los Blancos'un ilk 11'ine geri dönmesi bekleniyor.

Espanyol maçında sadece 29 dakika forma giyen Arda Güler de kadroda yer alabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez, Vencedor, Olasagasti, Rey, Álvarez, Romero, Etta Eyong

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Díaz, Güler, Vinícius Júnior, Mbappé