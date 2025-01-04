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Haberler Yaşam Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig'de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:35

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig'de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hollandalı Arne Slot'un liderliğinde etkileyici bir form yakalayan Liverpool, zirve mücadelesini sürdürüyor. Mohamed Salah'ın öne çıktığı performansıyla sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu hafta Ruben Amorim'in yönettiği Manchester United'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son üç maçtan puansız ayrılan Manchester ekibi, kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında futbolseverler, heyecan dolu bir Kuzey-Batı derbisine tanıklık edecek. Ezeli rekabetin adresi Anfield Road olacak ve Liverpool ile Manchester United bir kez daha kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Manchester United arasındaki dev karşılaşma, 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 19.30'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele beİN Sports 3 üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

Liverpool ve Manchester United bugüne kadar toplamda 201 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 79'unu Manchester United kazanırken, 64'ünde Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 58 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

Onana, M. de Light, Maguire, Martinez, Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot, Diallo, Fernandes, Höjlund

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