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Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig'de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
15:35
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig'de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hollandalı Arne Slot'un liderliğinde etkileyici bir form yakalayan Liverpool, zirve mücadelesini sürdürüyor. Mohamed Salah'ın öne çıktığı performansıyla sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu hafta Ruben Amorim'in yönettiği Manchester United'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son üç maçtan puansız ayrılan Manchester ekibi, kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?