Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig’de devlerin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında futbolseverler, heyecan dolu bir Kuzey-Batı derbisine tanıklık edecek. Ezeli rekabetin adresi Anfield Road olacak ve Liverpool ile Manchester United bir kez daha kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...