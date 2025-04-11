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Haberler Yaşam On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:02

On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Haftanın merakla beklenen On Numara çekilişi 11 Nisan 2025 Cuma akşamı gerçekleşiyor. Şans oyunu tutkunlarının gözleri, Milli Piyango TV canlı yayınıyla gerçekleştirilen kura çekimine çevrildi. On Numara sonuçlarını merak edenler için MP Online bilet sorgulama ekranı erişime açılıyor.İşte, Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

11 Nisan On Numara çekilişi için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen haftalık çekilişte kazandıran numaralar belli oluyor. Şans oyunu severler, sonuçları MP Online üzerinden sorgulamalara başladı. Peki, 11 Nisan 2025 On Numara ile kazandıran numaralar açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI 11 NİSAN 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 11 Nisan Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

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On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

İşte, sorgulama ekranı:

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2025: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!