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On numara sonuçları 3 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.03.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
17:31
On numara sonuçları 3 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın ilk On Numara çekilişi, 3 Mart 2025 Pazartesi günü düzenleniyor. Çekiliş, her hafta pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda yapılıyor. Bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 531.558 TL olarak belirlendi. Bugün yapılacak çekilişte şanslı bilet sahiplerinin heyecanlı bekleyişi sürerken, MP TV canlı yayınında kazandıran numaralar duyurulacak. Peki, on numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.