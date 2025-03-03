On numara sonuçları 3 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişleri, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 3 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak çekilişte devreden büyük ikramiye, 531.558 TL olarak belirlendi. Şanslı bilet sahipleri, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar, MP TV canlı yayını aracılığıyla duyurulacak. İşte, Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı.