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ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR:Milli Piyango Online ile 21 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
17:41
Bu akşam Milli Piyango Online platformunda On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftada iki defa düzenlenen bu popüler şans oyunu, katılımcılara büyük ikramiyeyi kazanma heyecanı yaşatıyor. Talihli numaralar belirlendikçe, kazananlar önemli ödüllerin sahibi olma şansını elde edecek. 21 Nisan Pazartesi tarihli çekiliş için geri sayım sürerken, sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı,nereden sorgulanır?