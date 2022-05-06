10 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı On Numara oyununda bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralar belirlenerek ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek 6 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA ON NUMARA SONUÇLARI (6 MAYIS)

On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla 6 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;