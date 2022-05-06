"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Çekilen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilmek ve büyük ikramiye tutarı sahibi olmak isteyerek Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını için kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek 6 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.