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Haberler Yaşam On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 06.05.2022 20:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 20:14

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Çekilen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilmek ve büyük ikramiye tutarı sahibi olmak isteyerek Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını için kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek 6 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

10 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı On Numara oyununda bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralar belirlenerek ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek 6 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA ON NUMARA SONUÇLARI (6 MAYIS)

On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla 6 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Mayıs On Numara sonuçları: 77 – 18 – 31 – 12 – 23 – 72 – 43 – 64 – 30 – 13 – 70 – 73 – 34 – 14 – 20 – 65 – 63 – 75 – 62 – 2 – 71 – 45

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SON DAKİKA