ŞOK aktüel kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler alışveriş severler tarafından büyük ilgi görüyor. 2 Kasım – 8 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda köşe koltuk takımından TV ünitesine, portmantodan kitaplığa, kahve makinesinden makyaj malzemelerine pek çok farklı ürün yer alırken Gaming PC, monitör, klavye, mouse ve güç kaynağı gibi teknolojik ürünler dikkat çekti. ŞOK market kataloğunda yer alan teknolojik ürünlerin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar özellikle oyun severler tarafından araştırılıyor. İşte, teknolojik ürünlerin tüm özellikleri ve 2 Kasım – 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler...