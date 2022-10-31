ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ile ilgi görmeye devam ediyor. Sürpriz kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri, bu kez oyun severlerin yüzünü güldürecek fırsatlarla geliyor. 2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Hafta boyu geçerli olacak aktüel katalogda gaming PC, monitör, klavye ve mouse gibi teknolojik ürünler yer aldı. 8 GB ve 12 GB ekran kartına sahip olan oyun bilgisayarları ile oyun klavyesi ve mouse seti 6 taksit imkanıyla 2 Kasım'dan itibaren ŞOK marketlerde alıcısını bekliyor olacak. Bu noktada kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, "2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ve tüm detaylar.