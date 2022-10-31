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Haberler Yaşam OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 16:54

OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler alışveriş severler tarafından büyük ilgi görüyor. 2 Kasım – 8 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda köşe koltuk takımından TV ünitesine, portmantodan kitaplığa, kahve makinesinden makyaj malzemelerine pek çok farklı ürün yer alırken Gaming PC, monitör, klavye, mouse ve güç kaynağı gibi teknolojik ürünler dikkat çekti. ŞOK market kataloğunda yer alan teknolojik ürünlerin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar özellikle oyun severler tarafından araştırılıyor. İşte, teknolojik ürünlerin tüm özellikleri ve 2 Kasım – 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler...

OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ile ilgi görmeye devam ediyor. Sürpriz kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri, bu kez oyun severlerin yüzünü güldürecek fırsatlarla geliyor. 2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerle buluştu. Hafta boyu geçerli olacak aktüel katalogda gaming PC, monitör, klavye ve mouse gibi teknolojik ürünler yer aldı. 8 GB ve 12 GB ekran kartına sahip olan oyun bilgisayarları ile oyun klavyesi ve mouse seti 6 taksit imkanıyla 2 Kasım'dan itibaren ŞOK marketlerde alıcısını bekliyor olacak. Bu noktada kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, "2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 - 8 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ve tüm detaylar.

OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu

İşte 2 - 8 Kasım 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve haftanın indiriml ürünler listesi:

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OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu
OYUN SEVERLERE BÜYÜK SÜRPRİZ! ŞOK uygun fiyata ve 6 taksit imkanıyla Gaming monitör, klavye, kulaklık ve birçok teknolojik ürün satacak! İşte 2-8 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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