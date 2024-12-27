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Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
10:58
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın güçlü kulübü Partizan'a konuk oluyor. Belgrad Arena'da oynanacak bu heyecan dolu mücadele öncesinde, basketbolseverler Partizan-Fenerbahçe Beko maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanada yayınlanacak?