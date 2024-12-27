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Haberler Yaşam Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:58

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın güçlü kulübü Partizan'a konuk oluyor. Belgrad Arena'da oynanacak bu heyecan dolu mücadele öncesinde, basketbolseverler Partizan-Fenerbahçe Beko maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanada yayınlanacak?

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Sırbistanlı ekip Partizan'a konuk olacağı deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanada yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak müsabaka 22.30'da başlayacak.

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Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Belgrad Arena'da Sırbistan'lı ekibin ev sahipliğinde oynanacak müsabaka S Sport'tan naklen canlı yayınlanacak.

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO LİG SIRALAMASI

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR!

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında sekiz defa maça çıktı ve bu maçlarda dört galibiyet aldı.

2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 91-76 Partizan

2023-24 – Normal sezon – Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan

2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker

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