Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

Partizan-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Sırbistanlı ekip Partizan'a konuk olacağı deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanada yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...