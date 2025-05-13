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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:21

LA LİGA'DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid La Liga 36. haftada Mallorca takımını ağırlıyor. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid adeta final heyecanında yaşanan karşılaşmada 4-3 kaybetti. 2-0 skorla yakaladığı ivmeyi devam ettiremeyen takıma Mbappe'nin 3 golü yetmedi. Peki; Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

El Clasico'da aldığı mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, Mallorca karşısında mücadele edecek. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. La Liga heyecanı son haftalarda. Peki; Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta karşılaşması Real Madrid - Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

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LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Son maçlarda attığı şık gollerle ve oyun zekası ile adından söz ettiren Arda Güler ilk 11'de beklenen arasında. Güler'e yeteri kadar süre tanımadığı yönünde tepkiler gören Carlo Ancelotti'nin kararı bekleniyor.

LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?