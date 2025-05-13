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LA LİGA'DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:21
LA LİGA'DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid La Liga 36. haftada Mallorca takımını ağırlıyor. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid adeta final heyecanında yaşanan karşılaşmada 4-3 kaybetti. 2-0 skorla yakaladığı ivmeyi devam ettiremeyen takıma Mbappe'nin 3 golü yetmedi. Peki; Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?