LA LİGA’DA BÜYÜK MÜCADELE! Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

El Clasico'da aldığı mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, Mallorca karşısında mücadele edecek. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. La Liga heyecanı son haftalarda. Peki; Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?