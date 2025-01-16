REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?

15 Ocak 2025 tarihinin reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Diziler, yarışmalar ve programlar arasındaki rekabette kazanan yapım merak edildi. Total ve AB izlenme oranlarına göre ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, dünün TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi olan yapım...