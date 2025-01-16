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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:54

REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?

Televizyon dünyasında merakla beklenen reyting sonuçları gündemde. 15 Ocak 2025 tarihli Total ve AB kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti? Diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağı şovları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Reyting birincisi olan yapımın izlenme oranları ve diğer popüler programların aldığı sonuçlar detaylı bir şekilde paylaşılıyor. İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?

15 Ocak 2025 tarihinin reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Diziler, yarışmalar ve programlar arasındaki rekabette kazanan yapım merak edildi. Total ve AB izlenme oranlarına göre ekranların en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, dünün TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi olan yapım...

REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK

TOTAL ve AB verilerine göre reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
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