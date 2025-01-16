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REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:54
REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK | TOTAL ve AB verilerine göre reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon dünyasında merakla beklenen reyting sonuçları gündemde. 15 Ocak 2025 tarihli Total ve AB kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti? Diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağı şovları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Reyting birincisi olan yapımın izlenme oranları ve diğer popüler programların aldığı sonuçlar detaylı bir şekilde paylaşılıyor. İşte, dünün reyting sonuçları...