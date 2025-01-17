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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:36

Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

16 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranları birbirinden heyecanlı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıktı. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizilerinin yeni bölümleri ilgiyle takip edilirken, Bir Gece Masalı dizisi tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Sinema tutkunları içinse John Wick ve Yeraltı Canavarı filmleri yayınlandı. Peki; 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, gecenin birincisi kim oldu? İşte, dün gecenin reyting sonuçları sıralaması ve izlenme oranları.

Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

16 Ocak Perşembe akşamı televizyon dünyası, birbirinden dikkat çekici yapımlarla izleyicileri ekrana kilitledi. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, izleyiciler reyting zirvesine hangi yapımın yerleştiğini merak etti. Tüm dikkatler, gecenin reyting sonuçlarına ve Total ile AB kategorilerinde zirveye çıkan yapımlara çevrildi. İşte, 16 Ocak 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

16 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

16 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
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Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
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