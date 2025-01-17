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Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:36
Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
16 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranları birbirinden heyecanlı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıktı. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizilerinin yeni bölümleri ilgiyle takip edilirken, Bir Gece Masalı dizisi tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Sinema tutkunları içinse John Wick ve Yeraltı Canavarı filmleri yayınlandı. Peki; 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, gecenin birincisi kim oldu? İşte, dün gecenin reyting sonuçları sıralaması ve izlenme oranları.