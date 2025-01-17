Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

16 Ocak Perşembe akşamı televizyon dünyası, birbirinden dikkat çekici yapımlarla izleyicileri ekrana kilitledi. İnci Taneleri ve Siyah Kalp dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, izleyiciler reyting zirvesine hangi yapımın yerleştiğini merak etti. Tüm dikkatler, gecenin reyting sonuçlarına ve Total ile AB kategorilerinde zirveye çıkan yapımlara çevrildi. İşte, 16 Ocak 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması.