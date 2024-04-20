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Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
06:25
Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?
20 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kızıl Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 20 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…