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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 06:25

Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

20 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kızıl Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 20 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

20 Nisan reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

20 NİSAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Nisan Cuma dün ATV ekranlarında Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar izleyici karşısına çıktı. Dünkü yağımlar arasından reyting birincisi merak ediliyor. Liste henüz açıklanmadı açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

TOTAL

Total reyting sıralaması henüz açıklanmadı, açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

AB

AB reyting sıralaması henüz açıklanmadı, açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 20 Nisan Cuma Sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dün gecenin reyting birincisi kim oldu?

ABC

ABC reyting sıralaması henüz açıklanmadı, açıklandığında yer vereceğiz.

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