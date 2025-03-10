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Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:09
Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor
Reyting sonuçları 9 Mart 2025 tarihi pazar günü ekranlara gelen yapımlarla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen tabloda dün yeni bölümleriyle izlenen Deha, Teşkilat ve Kardelenler gibi yapımlar var. Medya takipçileri izlenme oranlarını incelemeye aldı. Peki; dünün reyting birincisi açıklandı mı, sıralama belli oldu mu?