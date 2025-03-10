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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:09

Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

Reyting sonuçları 9 Mart 2025 tarihi pazar günü ekranlara gelen yapımlarla gündemdeki yerini aldı. Total ve AB listelerinde değerlendirilen tabloda dün yeni bölümleriyle izlenen Deha, Teşkilat ve Kardelenler gibi yapımlar var. Medya takipçileri izlenme oranlarını incelemeye aldı. Peki; dünün reyting birincisi açıklandı mı, sıralama belli oldu mu?

Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

Reyting sıralaması her sabah izleyenler ile buluşuyor. Günün en çok izlenenleri listenin ilk 3 sırasında yer alıyor. Dün yayımlanan dizilerden filmlere, yarışma programlarından haber bültenleri tüm yayınlar listede izleniyor. Peki, 9 Mart Pazar reyting sonuçları yayımlandı mı?

Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

REYTİNG SONUÇLARI 9 MART AÇIKLANDI MI?

9 Mart Pazar günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

Listeler her gün saat 10.30 gibi yayımlanıyor. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

2 MART REYTİNG SIRALAMASI

Totalde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Survivor, 3. sırada Teşkilat dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

AB'de listenin ilk sırasında Teşkilat, 2. sırada Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar ve 3. sırada ana haber hafta sonu bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor