Reyting sonuçları 9 Mart Pazar belli oldu mu? Total ve AB listelerinde dünün reyting birincisi ve sıralama bekleniyor

Reyting sıralaması her sabah izleyenler ile buluşuyor. Günün en çok izlenenleri listenin ilk 3 sırasında yer alıyor. Dün yayımlanan dizilerden filmlere, yarışma programlarından haber bültenleri tüm yayınlar listede izleniyor. Peki, 9 Mart Pazar reyting sonuçları yayımlandı mı?