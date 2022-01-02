Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TV YAYIN AKIŞI
1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:45 Öfkeli Aşıklar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
22:15 Şarkılar Bizi Söyler
02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Geniş Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
13:00 Kiralık Aşk
15:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Doğa İle Mücadele
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Yeni Hayat
13:10 Seksenler Yılbaşı Özel
17:40 3'Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı- Kurban
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
04:00 Gönül Dağı-Kurban