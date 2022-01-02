Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Yılbaşı sebebiyle bu hafta sonu diziler yeni bölümleriyle yayınlanmazken filmler onların yerini aldı. Cumartesi akşamı Kardeşlerim yerine Örümcek Adam: Evden Uzakta, Gönül Dağı yeni bölüm yerine ise eski bölüm yayınlandı. Pek çok film ve yarışma programı ekrana gelirken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?