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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 07:33

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Dün akşam dizilerin yeni bölümleri yerine pek çok film sinemaseverle buluştu. İzledikleri yapımların sıralamasını merak edenler 1 Ocak 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerin birincisi…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Yılbaşı sebebiyle bu hafta sonu diziler yeni bölümleriyle yayınlanmazken filmler onların yerini aldı. Cumartesi akşamı Kardeşlerim yerine Örümcek Adam: Evden Uzakta, Gönül Dağı yeni bölüm yerine ise eski bölüm yayınlandı. Pek çok film ve yarışma programı ekrana gelirken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 1 OCAK 2021

1 Ocak Cumartesi gününe ilişkin tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama saat 10:30'da açıklanacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

25 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TV YAYIN AKIŞI

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:15 Milyarder (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

03:45 Öfkeli Aşıklar

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)

04:10 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

16:30 Yargı (EXXEN Dizi)

17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)

18:00 Gibi (EXXEN Dizi)

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Yeni Hayat

13:10 Seksenler Yılbaşı Özel

17:40 3'Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı- Kurban

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

04:00 Gönül Dağı-Kurban

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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