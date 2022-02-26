Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 26.02.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:07

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Cuma günleri ekrana gelen diziler ve programlar reyting sıralamasında birinciliğe oturmak için mücadele etti. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için her gün reyting sıralamasını yakından takip ediyor. Dizilerin izlenme oranlarıyla ölçülen dünün reyting sonuçları da araştırılmaya başlandı. Yalnız Kurt ve Aziz gibi reyting rekortmeni diziler dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısındaydı. Peki, 25 Şubat Cuma reyting sıralamasında kim birinci oldu, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Reyting kurbanı birçok dizinin ardından diziseverler de takip ettikleri dizilerin reyting sonuçlarını her gün araştırmaya başladı. Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalnız Kurt, Aziz ve Kaderimin Oyunu gibi geniş bir izleyici kitlesine sahip dizilerin reyting sonuçları merak ediliyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, Yalnız Kurt reyting sonuçları ne, Aziz reyting sonuçları ne, 25 Şubat Cuma reyting sonuçları birincisi kim? İşte dünün reyting sonuçları ve birinci olan yapım…

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 ŞUBAT CUMA

Her gün sabah saatlerinde belli olan reyting sonuçlarıaçıklandı. Günlük olarak yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar aldı. 2. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 3. ise Survivor All Star oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

AB Grubunda ise 1. sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 2. sırada Survivor All Star, 3. sırada Aziz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise 1. sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 2. sırada Survivor All Star, 3. sırada Aziz yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

GEÇEN HAFTA CUMA REYTİNG SONUÇLARI 18 ŞUBAT 2022

18 Şubat Cuma reyting listesinde Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Arka Sokaklar", 2. sırada "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Aziz" dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber", 2. sırada "Aziz", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan"Yalnız Kurt" dizisi yer aldı.

SON DAKİKA