Reyting sonuçları açıklandı! 25 Şubat Cuma reyting sonuçları: Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aziz reyting sıralaması ile birinci olan yapım

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 ŞUBAT CUMA

Her gün sabah saatlerinde belli olan reyting sonuçlarıaçıklandı. Günlük olarak yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar aldı. 2. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, 3. ise Survivor All Star oldu.