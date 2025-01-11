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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 18:03

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın son Sayısal Loto çekilişin sonuçları gündemde. Milli Piyango Online ekranından noter huzurunda açıklanacak olan çekilişte talihli umaralar sorgulanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da devreden büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler bilet numaralarını kontrol ediliyor. İşte 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı için ekran başında bilet kontrolleri başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte haftanın son kazananı belli oluyor. İşte 11 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

11 OCAK 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 11 Ocak çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

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SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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