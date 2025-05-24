Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran
Giriş Tarihi: 24.05.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 21:53

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü açıklanan çılgın sayısal loto da haftanın son çekilişi gerçekleşiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter huzurunda canlı yayında ilan ediliyor. Açıklanan sonuçlar anlık olarak resmi sitesinden de yayınlanıyor. İşte, 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın çekilişinde gözler kazanan şanslı numaralara çevrildi. Günün çekilişinde sonuçlar Milli Pİyango TV hesabından saat 21.30'da açıklanıyor. İşte, 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

24 MAYIS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıdı.

İşte, sonuçlar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

Sayısal Loto sonuçları 24 Mayıs 2025 Cumartesi sonuçları:

38, 40, 49, 55, 61, 77 + 01 (Joker) + 54 (Süperstar)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.