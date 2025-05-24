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SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran
Giriş Tarihi: 24.05.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
21:53
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 24 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekran
Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü açıklanan çılgın sayısal loto da haftanın son çekilişi gerçekleşiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter huzurunda canlı yayında ilan ediliyor. Açıklanan sonuçlar anlık olarak resmi sitesinden de yayınlanıyor. İşte, 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!