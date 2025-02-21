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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:25

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market, "Hoş Geldin Ramazan" kataloğunu duyurdu. 21 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar alşverişseverleri bekliyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, tavuk, sucuk, peynir, zeytin, çay, yoğurt gibi ürünlerde cazip kampanyalar dikkat çekerken, tuvalet kağıdı, toz deterjan, sıvı deterjan, ıslak havlu, mutfak ve banyo temizleyici spreyler de indirimde. İşte; Tarım Kredi katalog 21 Şubat-3 Mart 2025 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 21 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. Toz şeker, tavuk, peynir, zeytin, çay, yoğurt gibi temel gıdalarda cazip fırsatlar sunulurken, tuvalet kağıdı, toz deterjan, sıvı deterjan, ıslak havlu, mutfak ve banyo temizleyiciler de indirimli fiyatlarla raflarda. İşte, 21 Şubat-3 Mart 2025 Tarım Kredi aktüel kataloğu.

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

TARIM KREDİ AKTÜEL 21 ŞUBAT - 3 MART 2025

Ayçiçek Yağı 299,00 TL

Toz Şeker 174,00 TL

Bütün Tavuk 79,00 TL

Sucuk 569,90 TL

Makarna çeşitleri 11,90 TL

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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

TARIM KREDİ AKTÜEL 21 ŞUBAT - 3 MART 2025

Süzme Peynir 142,50 TL

Kaşar Peyniri 204,90 TL

Siyah Zeytin 169,00 TL

Siyah Çay 134,50 TL

Şalgam Suyu 29,90 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

TARIM KREDİ AKTÜEL 21 ŞUBAT - 3 MART 2025

Tuvalet Kağıdı 229,90 TL

Dev Havlu 31,90 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri 148,50 TL

Toz Deterjan 179,90 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

TARIM KREDİ AKTÜEL 21 ŞUBAT - 3 MART 2025

Tuvalet Kağıdı 229,90 TL

Kağıt Havlu 149,90

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