SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 21 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. Toz şeker, tavuk, peynir, zeytin, çay, yoğurt gibi temel gıdalarda cazip fırsatlar sunulurken, tuvalet kağıdı, toz deterjan, sıvı deterjan, ıslak havlu, mutfak ve banyo temizleyiciler de indirimli fiyatlarla raflarda. İşte, 21 Şubat-3 Mart 2025 Tarım Kredi aktüel kataloğu.