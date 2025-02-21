Haberler
Yaşam
SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
13:25
SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 21 Şubat - 3 Mart 2025:Toz şeker, tuvalet kağıdı, toz ve sıvı deterjan, sıvı yağ, tavuk...
Tarım Kredi Kooperatif Market, "Hoş Geldin Ramazan" kataloğunu duyurdu. 21 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar alşverişseverleri bekliyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, tavuk, sucuk, peynir, zeytin, çay, yoğurt gibi ürünlerde cazip kampanyalar dikkat çekerken, tuvalet kağıdı, toz deterjan, sıvı deterjan, ıslak havlu, mutfak ve banyo temizleyici spreyler de indirimde. İşte; Tarım Kredi katalog 21 Şubat-3 Mart 2025 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...