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Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:56
Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. Haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe Sivasspor'a konuk oluyor. 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç öncesi hava durumu verileri sıcaklıkların -4 dereceye kadar ineceğini belirtirken yağışın da hâkim olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise araştırılmaya başladı. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte maça dair detaylar ve yayın kanalı