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Haberler Yaşam Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:56

Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. Haftasında zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe Sivasspor'a konuk oluyor. 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç öncesi hava durumu verileri sıcaklıkların -4 dereceye kadar ineceğini belirtirken yağışın da hâkim olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise araştırılmaya başladı. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte maça dair detaylar ve yayın kanalı

Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor ve Fenerbahçe Süper Lig'in 31. Haftasında karşı karşıya gelecek. Ev sahipliğini Sivasspor'un yapacağı maçta kentin hava durumunun -4 dereceyi göstermesi beklenirken maçın ertelenmesine dair son incelemeler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda beli olacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR -FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Alttan ısıtma sistemiyle donatılmış 4 Eylül Stadyumu'nun zemini şu an için maça elverişli durumda. Karşılaşma günü sahada yapılacak son kontrollerin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile maçın hakemi nihai kararı verecek. Öte yandan, Sivas'ta maç günü kar yağışı beklenirken hava sıcaklıklarının -4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

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Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal | Murat, Radakovic, Tolga, Uğur | Moutoussamy | Bekir, Charisis, Efkan, Rodrigues | Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic | Osayi, Skriniar, Çağlar, Kostic | Fred, Szymanski | Oğuz, Talisca, Maximin | Dzeko.