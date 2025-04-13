Sivasspor Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Gözler TFF kararında! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR -FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Alttan ısıtma sistemiyle donatılmış 4 Eylül Stadyumu'nun zemini şu an için maça elverişli durumda. Karşılaşma günü sahada yapılacak son kontrollerin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile maçın hakemi nihai kararı verecek. Öte yandan, Sivas'ta maç günü kar yağışı beklenirken hava sıcaklıklarının -4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.