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ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
06:18
ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?
ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta bayrama özel birçok ürün geliyor. 21 Mayıs'ta satışa sunulacak olan ürünlerdeki indirimler, 10 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bayram öncesinde alışverişlerini yapmak isteyenler yeni hafta kataloğuna odaklandı. Pek, ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?