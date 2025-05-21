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Haberler Yaşam ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 06:18

ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta bayrama özel birçok ürün geliyor. 21 Mayıs'ta satışa sunulacak olan ürünlerdeki indirimler, 10 Haziran'a kadar geçerli olacak. Bayram öncesinde alışverişlerini yapmak isteyenler yeni hafta kataloğuna odaklandı. Pek, ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK'ta yeni hafta bayrama özel başladı. ŞOK zincir markette bu hafta birbirinden farklı çikolata çeşitleri, bayram şekerleri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 21 Mayıs - 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK'un bayram özel kataloğu!

ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK AKTÜEL 21- 27 MAYIS

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ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS - 10 HAZİRAN

Bayram alışverişi ŞOK'tan yapılır!

BAMBU KESİM TAHTASI

KEK KALIBI

MASA ÖRTÜSÜ

ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS - 10 HAZİRAN

CAM ANKASTRE SET

KIYMA MAKİNESİ

AİLE BOY ÇAYDANLIK

ŞOK MARKETLERDE BAYRAM ÇOŞKUSU! ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran ürünleri neler, indirimli mi?

ŞOK AKTÜEL 21 MAYIS - 10 HAZİRAN

DESENLİ PEÇETE

SAPLI BANYO SÜNGERİ

KERATİN ŞAMPUAN