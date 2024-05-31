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ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
06:14
ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
ŞOK aktüel 1 Haziran 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatları sunuyor. Bu Cumartesi 4K Ulta HD televizyon, kablosuz zemin temizleme makinesi, dikey elektrikli süpürge, ıslak kuru elektrikli süpürge, hava temizleme makinesi, derin dondurucu, klima, yataklı koltuk modelleri, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 1 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu…