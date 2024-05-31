ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI

ŞOK aktüel ürünler 1 Haziran 2024 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin gündemindeki yerini aldı. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu dikey elektrikli süpürge, ıslak kuru elektrikli süpürge, toz torbasız süpürge, 4K Ulta HD televizyon, hava temizleme makinesi, derin dondurucu, yataklı koltuk modeleri ve çalışma masası satışa çıkıyor. Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 1 Haziran ŞOK katalog aktüel indirimleri...