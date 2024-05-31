Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:14

ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI

ŞOK aktüel 1 Haziran 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatları sunuyor. Bu Cumartesi 4K Ulta HD televizyon, kablosuz zemin temizleme makinesi, dikey elektrikli süpürge, ıslak kuru elektrikli süpürge, hava temizleme makinesi, derin dondurucu, klima, yataklı koltuk modelleri, oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 1 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI

ŞOK aktüel ürünler 1 Haziran 2024 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin gündemindeki yerini aldı. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu dikey elektrikli süpürge, ıslak kuru elektrikli süpürge, toz torbasız süpürge, 4K Ulta HD televizyon, hava temizleme makinesi, derin dondurucu, yataklı koltuk modeleri ve çalışma masası satışa çıkıyor. Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 1 Haziran ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
ŞOK AKTÜEL ürünler 1 Haziran 2024: Kablosuz zemin temizleme makinesi ve klima geliyor! Bu Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu FIRSATLARI
SON DAKİKA