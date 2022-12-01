Haberler Yaşam ŞOK aktüel ürünler kataloğunda iPhone 13 fırsatı! 3 Aralık 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile 256 GB iPhone 13 28 bin 299 TL’den satışa çıkıyor!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 17:09

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda iPhone 13 fırsatı! 3 Aralık 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile 256 GB iPhone 13 28 bin 299 TL’den satışa çıkıyor!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta sonu satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. 3 Aralık 2022 tarihli ŞOK aktüel kataloğunda teknolojik ürünlerden elektrikli mutfak aletlerine birçok ürün yer aldı. Katalogda en dikkat çeken ürün ise 256 GB hafızalı iPhone 13 oldu. 2 yıl garantiye sahip olan iPhone 13, mağaza satış fiyatından 2 bin 300 TL daha ucuz olarak bu Cumartesi günü satışa çıkacak. 28 bin 299 TL'lik fiyatıyla raflarda yerini alacak olan iPhone 13, stoklarla sınırlı. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürün kaç liradan satışa çıkıyor? İşte, 3 Aralık 2022 ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi…