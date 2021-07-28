SON DAKİKA

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Haberler Yaşam Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:14

Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Gelen son dakika bilgisine göre; Antalya Manavgat'ta yangın çıktı. Alevler kent merkezine de sıçradı. Birçok mahalle ve köy boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye hareket ettiğini açıkladı. Bir köyün tamamının, diğerinin ise yarısını yandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yangınla ilgili açıklama yaptı. İşte Manavgat'taki yangının tüm detayları...

MEHMET AL
Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Son dakika: Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

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Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: "Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat'a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar'da saat 13.09'da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, yangını havadan inceliyor:

Bakan Pakdemirli, Manavgat'a hareket etti. İHA'dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi yaptı | Video

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Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yaptı: Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı. Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu. Hala devam ediyor, komple yanıyor.

Son dakika haberler | Antalya Manavgat alev alev yanıyor: Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli.

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