SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için."



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: "Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat'a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar'da saat 13.09'da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, yangını havadan inceliyor:

Bakan Pakdemirli, Manavgat'a hareket etti. İHA'dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi yaptı | Video

Antalya Manavgat'taki yangından son dakika dehşet görüntüleri! Sıçrayan yangın apartmanları alev alev yakıyor