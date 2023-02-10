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Haberler Yaşam Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 07:39

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Son dakika haberleri: Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile sarsıldı. Toplamda 10 ili etkileyen iki deprem büyük hasara yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerin enkaz altındaki kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiği, 72 bin 879 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yüzyılın felaketiyle sarsılan deprem bölgelerinde tüm gücüyla sahaya inen devlet, ilk andan itibaren vatandaşını yalnız bırakmadı. Büyük yıkıma neden uğrayan 10 ilde barına, gıda, sağlık ve acil ihtiyaçlar hızla karşılanıyor.

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Toplam 10 ili etkileyen depremler büyük hasara yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerin canla başla enkaz altındaki kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yüzyılın felaketiyle sarsılan deprem bölgelerinde tüm gücüyla sahaya inen devlet, ilk andan itibaren vatandaşını yalnız bırakmadı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar arama-kurtarma çalışmaları için umut aşılarken, bölgeden mucize haberleri de peş peşe geliyor.

İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'da yıkıma yol açan depremle ilgili son dakika gelişmeleri:

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

07.38: Kahramanmaraş'ta bir vatandaş daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

05.55: Hatay'daki arama kurtarma ekipleri Huzur Apartmanı'nda bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

05.07: Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

23.37: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 72 bin 879 vatandaş ise yaralandı.

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Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

GIDA, SAĞLIK VE ACİL İHTİYAÇLAR HIZLA KARŞILANIYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük hasara yol açtığı bölgelerde devlet tüm gücüyle sahada... Büyük yıkıma yol açan 10 ilde barınma, gıda, sağlık ve acil ihtiyaçlar hızla karşılanıyor.

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Onbinlerce personeliyle güvenliği saplayan TSK, birçok noktada sahra hastaneleri kurdu.

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Devlet, koordinasyonu sağlamak için 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ve 68 il müdürü görevlendirdi. Bölgede 117 bin 686 personel, 24 bin 727 arama kurtarma uzmanı, 5 bin 557 iş makinesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2 gemisi görev yapıyor. Bölgede 5 bin 732 araç, 160 hava aracı, 95 mobil mutfak, 39 sahra mutfağı, 79 ikram aracı, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak,

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