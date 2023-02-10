Haberler Yaşam Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 07:39

Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...

Son dakika haberleri: Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile sarsıldı. Toplamda 10 ili etkileyen iki deprem büyük hasara yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine sevk edilen ekiplerin enkaz altındaki kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiği, 72 bin 879 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yüzyılın felaketiyle sarsılan deprem bölgelerinde tüm gücüyla sahaya inen devlet, ilk andan itibaren vatandaşını yalnız bırakmadı. Büyük yıkıma neden uğrayan 10 ilde barına, gıda, sağlık ve acil ihtiyaçlar hızla karşılanıyor.