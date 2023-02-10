Video Yaşam 100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı
100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı

100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı

10.02.2023 | 09:02

Kahramanmaraş merkezli büyük depremden tam 100 saat sonra, Diyarbakır'da Bağlar Hisami Apartmanı enkazından anne, yaralı olarak çıkarıldı. 9 yaşındaki çocuğu da enkaz altından kurtarıldı.

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