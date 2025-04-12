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Haberler Yaşam SÜPER LİG'DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:57

SÜPER LİG'DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Ligde son olarak Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, art arda iki galibiyet elde eden RAMS Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında ciddi eksikler göze çarparken, toplamda 7 oyuncu karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak bu kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst üste aldığı iki yenilginin ardından derbide Galatasaray'ı mağlup eden, ardından Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, son iki maçını kazanan Başakşehir'i Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele, 12 Nisan Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek.

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SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU EKSİK!

Beşiktaş, Başakşehir karşısına yedi eksikle çıkacak. Savunmadaki Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un tedavileri sürerken, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo da forma giyemeyecek. Ayrıca, Necip Uysal da sakatlığı nedeniyle takımda yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha Sanuç da bu maçta oynayamayacak. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gördüğü için iki maçlık ceza alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir mücadelesinde kadroda yer almayacak.

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İKİ TAKIM 37. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 37. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014 yılından itibaren Başakşehir olarak bilinen rakibiyle bugüne dek oynadığı 36 maçta zorlu anlar yaşadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda yalnızca 10 kez galip gelirken, 10 maçta ise mağlubiyet yaşadı. İki takım arasındaki 16 mücadele ise berabere tamamlandı. Beşiktaş'ın attığı 45 gole, RAMS Başakşehir 44 golle karşılık verdi.