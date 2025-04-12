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SÜPER LİG'DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
09:57
SÜPER LİG'DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Ligde son olarak Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, art arda iki galibiyet elde eden RAMS Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma hattında ciddi eksikler göze çarparken, toplamda 7 oyuncu karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak bu kritik maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?