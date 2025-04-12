SÜPER LİG’DE DEV MAÇ! Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU EKSİK!

Beşiktaş, Başakşehir karşısına yedi eksikle çıkacak. Savunmadaki Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un tedavileri sürerken, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo da forma giyemeyecek. Ayrıca, Necip Uysal da sakatlığı nedeniyle takımda yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha Sanuç da bu maçta oynayamayacak. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gördüğü için iki maçlık ceza alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir mücadelesinde kadroda yer almayacak.