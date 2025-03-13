Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 14 Mart'ta satışa sunulacak ürünler belli oldu! Birçok ürünün yer aldığı listede en dikkat çeken ürün mop hediyeli temizlik havlusu oldu. Bu hafta pek çok ürün uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşurken, stoklarla sınırlı olan bu fırsatları kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları ise listelerini hazırladı. İşte, Tarım Kredi market aktüel ürünler...