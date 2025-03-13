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Haberler Yaşam Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart'ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor
Giriş Tarihi: 13.03.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:44

Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart'ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 14 Mart itibarıyla birçok fırsat ürünü raflardaki yerini alıyor! Temizlikten kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler arasında mop hediyeli temizlik havlusu, farklı marka şampuan çeşitleri ve daha fazlası yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan bu ürünler için hafta fırsatları zincir marketlerde başlıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel indirimleri ve fiyat listesi...

Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 14 Mart'ta satışa sunulacak ürünler belli oldu! Birçok ürünün yer aldığı listede en dikkat çeken ürün mop hediyeli temizlik havlusu oldu. Bu hafta pek çok ürün uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşurken, stoklarla sınırlı olan bu fırsatları kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları ise listelerini hazırladı. İşte, Tarım Kredi market aktüel ürünler...

Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

TARIM KREDİ 14 MART

MOP HEDİYELİ TEMİZLİK HAVLUSU 195.00 TL

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Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 69,90 TL

Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ 339,00 TL

Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri | 14 Mart’ta satışta! Mop hediyeli temizlik havlusu geliyor

TARIM KREDİ FIRSAT FOLU HAFTA SONU

  • Tereyağ 309,00 TL
  • Yarım Yağlı Süt 27,50 TL
  • Yoğurt 79,90 TL