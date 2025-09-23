Haberler
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:21
Tarım Kredi aktüel ürünler satışta💥 29 Eylül’e kadar: somon,çay,zeytin,kağıt havlu, deterjanlar, bebek bezleri...
Tarım Kredi'nin yeni aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 29 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyalarda birçok üründe cazip indirimler tüketicilerle buluşuyor. Zeytin, reçel, bezelye, peynir çeşitleri, tereyağı, çay, somon gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra deterjanlar, kolonya, tuvalet kâğıdı gibi temizlik malzemeleri de listede yer alıyor. Ayrıca bebek bezleri ve ıslak mendiller bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Market'te bu hafta hangi ürünlerde fırsatlar var? İşte güncel aktüel katalog ve fiyat listesi…