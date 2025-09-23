Tarım Kredi aktüel ürünler satışta💥 29 Eylül’e kadar: somon,çay,zeytin,kağıt havlu, deterjanlar, bebek bezleri...

Tarım Kredi'nin güncel aktüel fırsatlar kataloğu yayınlandı. Listede temel gıdadan temizlik ürünlerine, içeceklerden bebek bakım ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Gıda, mutfak ve hijyen ürünlerindeki indirimler 29 Eylül'e kadar geçerli olacak. İşte dikkat çeken ürünler ve güncel fiyat listesi…