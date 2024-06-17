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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:45

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada 14 Temmuz'a kadar futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubunda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar dahil organizasyondaki tüm müsabakalar TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı EURO 2024 maçlarını izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı maçları sürüyor. A Milli Futbol Takımı, turnuvada F Grubu'nda yer alıyor. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek Milli takım, ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Milli maçlar dahil EURO 2024'ün tüm mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara gelecek. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri gündemdeki yerini aldı. İşte, TRT 1 izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

EURO 2024'TE GÜNÜN PROGRAMI (17 HAZİRAN 2024)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı maçları sürüyor. Turnuva, bugün D ve E Grubu'nda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 3 maç oynanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

E Grubu'ndaki ilk maçta Romanya ve Ukrayna karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise Belçika ile Slovakya mücadele edecek.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa ise D Grubu'ndaki ilk maçına Avusturya karşısında çıkacak.

EURO 2024'te bugün oynanacak maçların ardından D ve E Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

16.00: Romanya-Ukrayna
19.00: Belçika-Slovakya
22.00: Avusturya-Fransa

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gürcistan Türkiye maçı, 18 Haziran 2024 Salı günü TSİ 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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