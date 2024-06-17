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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ - FREKANS BİLGİLERİ || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:45
TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada 14 Temmuz'a kadar futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubunda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar dahil organizasyondaki tüm müsabakalar TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…