TRT 1 CANLI İZLE | Rangers - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle, şifresiz, HD linki!

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Rangers Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TRT 1 ekranından canlı olarak izleyiciyle buluşuyor.

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.