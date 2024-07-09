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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:57

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen organizasyonda yarı final mücadelesi takip edilirken TRT1 ekranı araştırılıyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 22.00'da İspanya Fransa ile karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında sporseverlerin beklediği İspanya Fransa yarı final maçı yayınlanacak. İspanya Fransa yarı final maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında yarı final maçlarından ilki gerçekleşecek. İspanya- Fransa canlı izle 9 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü yapılacak yarı final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

İSPANYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Fransa karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) İspanya Fransa canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾
SON DAKİKA