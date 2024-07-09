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TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ: EURO 2024 TRT1 ile İspanya Fransa yarı final maçı canlı izle yayını!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:57
TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen organizasyonda yarı final mücadelesi takip edilirken TRT1 ekranı araştırılıyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 22.00'da İspanya Fransa ile karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında sporseverlerin beklediği İspanya Fransa yarı final maçı yayınlanacak. İspanya Fransa yarı final maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...