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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:39
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı
TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına göre turnuvada iddialı takımların maçları yer alıyor. Hollanda- Avusturya, Fransa- Polonya, İngiltere- Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...