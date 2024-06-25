Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:39

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına göre turnuvada iddialı takımların maçları yer alıyor. Hollanda- Avusturya, Fransa- Polonya, İngiltere- Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 4 maç gerçekleşecek. İddialı takımların mücadelelerinin gerçekleşeceği 20 Haziran 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

25 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19.00 Fransa - Polonya

19.00 Hollanda - Avusturya

22.00 Danimarka - Sırbistan

22.00 İngiltere – Slovenya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
EURO 2024 F grubu maçları şöyle:
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı
TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 HAZİRAN)
07.40 - Kara Tahta
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
SON DAKİKA