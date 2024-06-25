TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ BURADA | EURO 2024 grup maçları başladı! TRT1 canlı yayın izle ve 25 Haziran yayın akışı

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 4 maç gerçekleşecek. İddialı takımların mücadelelerinin gerçekleşeceği 20 Haziran 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı