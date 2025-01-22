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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:30
UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 7. hafta maçında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine yeni getirilen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavını verecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, Necip Uysal, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın karşılaşmasını seyretmek isteyenler yayın akışını ve frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle TRT 1 izle linki…