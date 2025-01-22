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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:30

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 7. hafta maçında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine yeni getirilen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavını verecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, Necip Uysal, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın karşılaşmasını seyretmek isteyenler yayın akışını ve frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle TRT 1 izle linki…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

TRT 1 canlı maç izle ekranı UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak ve bu heyecan verici mücadele TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranı ile şifresiz, canlı HD izle ekranı haberin devamında...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

TABİİ CANLI İZLE

TRT Tabii Spor ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

TRT1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK 2025
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş- Athletic Bilbao"
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: TRT 1 ekranı UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı HD TIKLA-İZLE

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

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