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Haberler Yaşam TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:02

TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen organizasyonda milli takımımız galibiyetle başlarken, A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT1 yayın akışına göre turnuvada iddialı takımların maçları yer alıyor. Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 3 maç gerçekleşecek. İddialı takımların mücadelelerinin gerçekleşeceği 20 Haziran 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

20 HAZİRAN EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR
16:00 Slovenya - Sırbistan
19:00 Danimarka - İngiltere
22:00 İspanya - İtalya

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TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
EURO 2024 F grubu maçları şöyle:
22 Haziran Cumartesi:
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.25 - Kara Tahta
10.30 - Hugo
13.15 - Seksenler
16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka-İngiltere"
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-İtalya

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