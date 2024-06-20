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TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:02
TRT1 CANLI İZLE EKRANI | EURO 2024 maçları yayında şifresiz, kesintisiz! TRT 1 canlı yayın izle
TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen organizasyonda milli takımımız galibiyetle başlarken, A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT1 yayın akışına göre turnuvada iddialı takımların maçları yer alıyor. Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...